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Фонд Билла Гейтса пожертвует 100 млн долларов на борьбу с коронавирусом

Новости » Общество     08.02.2020 - 10:59
Фонд Билла Гейтса пожертвует 100 млн долларов на борьбу с коронавирусом
Фото: Билл Гейтс (facebook.com/BillGates)

Деньги будут переданы международным организациям, среди которых Всемирная организация здравоохранения

Благотворительный фонд основателя Microsoft Билла Гейтса выделит 100 миллионов долларов на борьбу с новым типом коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда.

Как сообщается, деньги будут переданы международным организациям, среди которых Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

60 миллионов из этой суммы потратят на разработку и тестирование вакцины. Еще 20 миллионов выделят на лечение заболевших и их изоляцию.

Еще 20 миллионов будут отданы на защиту населения в Африке и Южной Азии.

Напомним, по состоянию на 8 февраля число жертв коронавируса в Китае выросло до 722 человек. При этом подтверждены 34 546 случая заражения пневмонией, вызванной коронавирусом, лечение все еще проходят 31 744 человека, из них 6101 человек находится в тяжелом состоянии, 2050 человек выписаны из больниц.

Кроме того, в связи со вспышкой коронавируса мир столкнулся с хронической нехваткой средств индивидуальной защиты. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, ВОЗ отправляет наборы для тестирования вируса, а также маски, перчатки, респираторы и халаты во все страны.

Добавим, что ранее Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил о готовности Вашингтона выделить Китаю 100 млн долларов для помощи в борьбе со вспышкой коронавируса 2019-nCoV.

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