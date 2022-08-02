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Фонд Ахметова передав гуманітарну допомогу переселенцям у Дніпрі

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Вівторок 02 серпня 2022 17:57
Фонд Ахметова передав гуманітарну допомогу переселенцям у Дніпрі Фото: Фонд Ахметова передав гуманітарну допомогу переселенцям у Дніпрі (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова продовжує співпрацю з центрами підтримки переселенціву Дніпрі, Вінниці, Києві та Запоріжжі. Цього разу чергову партію із 600 наборів першої потреби отримали внутрішньо переміщені особи, які знайшли тимчасовий прихисток у Дніпрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Окрім гуманітарної допомоги, переселенці можуть отримати на місці і психологічну підтримку від Фонду Ахметова. Досвідчені фахівці з подолання травматичного досвіду проводять для дітей та дорослих як індивідуальні, так і групові заняття.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

Нагадаємо, що з 24 лютого 2022 року допомога від бізнесмена охопила понад 11 млн мешканців України.

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