Фонд Ахметова передал гуманитарную помощь переселенцам в Днепре

Фонд Рината Ахметова продолжает сотрудничество с центрами поддержки переселенцев в Днепре, Виннице, Киеве и Запорожье. На этот раз очередную партию из 600 наборов первой необходимости получили внутренне перемещенные лица, которые нашли временное пристанище в Днепре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонду.

Кроме гуманитарной помощи, переселенцы могут получить на месте и психологическую поддержку от Фонда Ахметова. Опытные специалисты по преодолению травматического опыта проводят для детей и взрослых как индивидуальные, так и групповые занятия.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

Напомним, что с 24 февраля 2022 года помощь от бизнесмена охватила более 11 млн жителей Украины.