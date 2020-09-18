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Фокін про мінські угоди: я не бачу альтернативи

Київ, П'ятниця 18 вересня 2020 19:01
Фокін про мінські угоди: я не бачу альтернативи
Фото: Вітольд Фокін (скріншот)
Автор: Маріанна Присяжнюк

Заступник голови української делегації в Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Вітольд Фокін заявив, що не бачить альтернативи мінськими угодами. Він зазначив, що повернути Донбас мало, треба ще повернути людям віру в Україну.

Про це він заявив в ефірі "Українського радіо".

"Дорожню карту не треба придумувати. Вона є. Це мінські домовленості. Тому їх і називають домовленостями тому, що це політичний документ. Попри те, що треба працювати над мінськими домовленостями - я альтернативи їм не бачу", - заявив Фокін.

При цьому він додав, що його здивувало висловлювання глави української делегації ТКГ Леоніда Кравчука про те, що більшість людей не хочуть повертатися на Донбас.

"Я поділяю все, що каже Леонід Макарович. Єдине, що мене здивувало, що він сказав, що більшість людей на Донбасі повертатися не хочуть. Судячи з того, з якою кількістю людей я спілкуюся - всі вони українці. Ті, хто отримав російські паспорти - це був вимушений крок, їх змусили це зробити", - сказав Фокін.

Також перший прем'єр заявив, що в Україні потрібно заборонити пропаганду війни перед тим, як буде досягнуто режим "тиші".

"Річ у тому, що наше суспільство в Україні розколоте на дві нерівні частини. Одна з них - набагато більше, це люди, які прагнуть до миру. Вони вже натерпілися так, що світ їм потрібен не прямо зараз, а на вчора. Але є й інша, незначна, але потужна частина населення, яка хоче, якщо не зупинити рух до світу, а нашкодити", - додав він.

За його словами, у другої групи немає совісті, однак вони фінансово забезпечені.

"В їх руках 80% засобів масової інформації. Чому я тримаюся за мінські домовленості? Я вважаю, вони витрушують головну проблему. Треба прийняти в Україні закон, навіть до режиму припинення вогню, який би забороняв пропаганду війни, що забороняє розпалювання ворожнечі між людьми, які живуть на Сході і Заході. Треба покінчити з цим", - додав він.

Нагадаємо, Вітольд Фокін офіційно увійшов до складу ТКГ 18 серпня.

При цьому після призначення він відзначився скандальними заявами Донбасу. За його словами, єдиним шляхом до досягнення миру є виконання мінських угод з наданням особливого статусу, а також загальна амністія.

Пізніше представник України в ТКГ Сергій Гармаш пояснив, що видання не опублікувало частину слів Фокіна, де він уточнює, на кого саме має поширюватися амністія.

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