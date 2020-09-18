Фокин о минских соглашениях: я не вижу альтернативы

Фото: Витольд Фокин (скриншот)

Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин заявил, что не видит альтернативы минским соглашениям. Он отметил, что вернуть Донбасс мало, необходимо еще вернуть людям веру в Украину.

Об этом он заявил в эфире "Украинского радио".

"Дорожную карту не надо придумывать. Она есть. Это минские договоренности. Поэтому их и называют договоренностями потому, что это политический документ. Несмотря на то, что надо работать над минскими договоренностями - я альтернативы им не вижу", - заявил Фокин.

При этом он добавил, что его удивило высказывание главы украинской делегации ТКГ Леонида Кравчука о том, что большинство людей не хотят возвращаться на Донбасс.

"Я разделяю все, что говорит Леонид Макарович. Единственное, что меня удивило, что он сказал, что большинство людей на Донбассе возвращаться не хотят. Судя по тому, с каким количеством людей я общаюсь - все они украинцы. Те, кто получил российские паспорта - это был вынужденный шаг, их заставили это сделать", - отметил Фокин.

Также первый премьер заявил, что в Украине нужно запретить пропаганду войны перед тем, как будет достигнут режим "тишины".

"Дело в том, что наше общество в Украине расколото на две неравные части. Одна из них - намного больше, это люди, которые стремятся к миру. Они уже натерпелись так, что мир им нужен не прямо сейчас, а на вчера. Но есть и другая, незначительная, но мощная часть населения, которая хочет, если не остановить движение к миру, а навредить", - добавил он.

По его словам, у второй группы нет совести, однако они финансово обеспечены.

"В их руках 80% средств массовой информации. Почему я держусь за минские договоренности? Я считаю, они вытряхивают главную проблему. Надо принять в Украине закон, даже к режиму прекращению огня, который бы запрещал пропаганду войны, запрещающий разжигание вражды между людьми, которые живут на Востоке и Западе. Надо покончить с этим", - добавил он.

Напомним, Витольд Фокин официально вошел в состав ТКГ 18 августа.

При этом после назначения он отличился скандальными заявлениями по Донбассу. По его словам, единственным путем к достижению мира является выполнение минских соглашений с предоставлением особого статуса, а также всеобщая амнистия.

Позже представитель Украины в ТКГ Сергей Гармаш объяснил, что издание не опубликовало часть слов Фокина, где он уточняет, на кого именно должна распространяться амнистия.