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У Флориді ввели режим НС в 15 округах штату через ураган "Ельза"

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Флорида, Неділя 04 липня 2021 05:59
У Флориді ввели режим НС в 15 округах штату через ураган "Ельза" Фото: в Атлантичному океані сформувався ураган "Ельза" (ukdaytoday.com)
Автор: Артур Родивилов

Губернатор Флориди (США) Рон Десантіс ввів режим надзвичайної ситуації в 15 округах штату через ураган "Ельза". Він закликав жителів бути готовими до непередбачених ситуацій.

Про це повідомляє "РБК Україна" з посиланням на сайт губернатора.

Ступінь тяжкості і масштаби "Ельзи" залишаються невизначеними.

"Сьогодні вранці я підписав розпорядження Про введення надзвичайного стану через загрозу тропічного шторму. У той час як ми продовжуємо допомагати пошуку зниклих безвісти в Серфсайді, наближення Ельзи почне зачіпати острови Флорида-Кіс і частини Південної Флориди вже в понеділок", - написав Десантіс.

Підкреслимо," Ельза " стала першим ураганом, що сформувався в цьому сезоні. При цьому зазвичай перші шторми формуються в середині липня, а урагани - тільки в першій декаді серпня.

Нагадавши, у Польщі також пронісся сильний ураган і злива. В результаті негоди були пошкоджені дахи будинків, повалені дерева і підтоплені вулиці.

Відзначити, в Організації Об'єднаних Націй повідомили про нищівні наслідки для людства через зміну клімату.

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