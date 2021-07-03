До США рухається ураган "Ельза", йому присвоїли першу категорію

В Атлантичному океані сформувався ураган "Ельза". Він досяг Гаїті і Домініканської республіки, а тепер прямує до Куби і до американської Флориді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

На цей час ураган має першу категорію з п'яти.

Зазначено, що на Гаїті попередили населення про ураган, що насувається, у соціальних мережах, влада закликала людей покинути прибережні території з метою безпеки. Ураган там очікується у другій половині дня.

Відзначається, що він уже повалив дерева, порушив електропостачання, пошкодив інфраструктуру, знищив посіви. Аналогічна ситуація спостерігається у декількох державах Карибського басейну - на острівних Барбадосі, Сент-Люсії, Сент-Вінсенті і Гренадінах.

Влада Ямайки, Домінікани і декількох кубинських провінцій також випустила попередження про ураган, що насувається. На Домінікані влада організувала понад 2,4 тисячі притулків для людей напередодні урагану, там очікуються потужні зливи, не виключені повені.

До майбутнього вівторка, як пише агентство, "Ельза" добереться до Флориди. Однак, за прогнозами Національного ураганного центру в Маямі, ураган швидше за все ослабне до тропічного шторму.

Підкреслимо, "Ельза" стала першим ураганом, сформованому в цьому сезоні. При цьому зазвичай перші шторми формуються у середині липня, а урагани - тільки в першій декаді серпня.