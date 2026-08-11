Аналог "Старлинк" в России станет проблемой для ВСУ, - советник президента "Флэш"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост советника президента Украины Сергея Бескрестнова, известного как "Флэш".

Почему "Рассвет" станет проблемой для Украины

Бескрестнов объяснил, что сеть спутников "Рассвет" - российский аналог Старлинку. Самое простое следствие ее запуска - у врага улучшится связь на фронте.

Но главная опасность, по словам советника, в другом. Сейчас Украина не может использовать Старлинк для онлайн управления беспилотниками над территорией России, ведь там он не работает.

У россиян ситуация будет противоположной. Когда заработает "Рассвет", они смогут атаковать дронами с онлайн-управлением всю территорию Украины.

"Связь на фронтах у врага улучшится - здесь все понятно. Основная угроза заключается в том, что мы сейчас не можем использовать "Старлинк" для онлайн управления БПЛА над Россией. Он там не работает. А вот россияне смогут атаковать всю нашу страну с помощью БПЛА с онлайн-управлением через свои спутники", - написал Бесправ.

Какой выход видит советник президента

Бескрестнов назвал единственный способ противодействия этой угрозе – направить все силы на создание средств радиоэлектронной борьбы против "Рассвета".

По его словам, это следует делать, пока есть время. Советник президента считает эту задачу приоритетной лично для себя.

Что известно о спутниках "Рассвет"

Между тем , Россия ускоряет развертывание группировки спутников "Рассвет", опережая собственные планы.

Первые 16 аппаратов вывели на орбиту еще в марте, а к 2027 году Москва планирует иметь уже 292 спутника, а к 2035-му - 924.

Пока система работает лишь фрагментарно - только тогда, когда конкретный спутник пролетает над Украиной.

Полноценно по принципу Старлинку сеть заработает только после вывода на орбиту всей группировки.