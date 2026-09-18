Флагманская мощность Apple M5 Ultra: новый чипсет разгромил предшественника

В базе данных бенчмарка Geekbench 7 обнаружили результаты тестирования нового флагманского процессора Apple M5 Ultra.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на показатели в Geekbench.
Тестирование прошло на профессиональной настольной станции Mac Studio, оснащенной новым процессором M5 Ultra и 256 ГБ объединенной памяти.
Характеристики тестируемого чипсета:
В специализированном графическом тесте Geekbench 7 Metal новинка набрала 360 019 баллов.
Для сравнения, предыдущий флагманский Mac Studio на базе чипа M3 Ultra с 512 ГБ объединенной памяти в аналогичных условиях показывал результат в 255 009 баллов.
Поскольку тест Metal разработан специально под экосистему Apple, полученные цифры не позволяют прямо сравнить графическую систему M5 Ultra с дискретными видеокартами от Nvidia или AMD.
Для такого сопоставления необходимо дождаться результатов в кроссплатформенных тестах OpenCL и Vulkan.
В то же время, существенный прирост графической мощности в сочетании с предыдущими утечками тестирования центрального процессора свидетельствует, что новая система на чипе от Apple обеспечит колоссальный прирост производительности в сложных вычислительных задачах и работе с 3D-графикой.