Флагман российской военной логистики: какое значение имело затонувшее судно Ursa Major

"Надо отметить, что это фактически ветеран военных перевозок. Он был задействован во время работы так называемого "сирийского экспресса". То есть он фактически постоянно доставлял все необходимое для существования военной базы в Тартусе", - сказал он.

По его словам, некоторые эксперты называют судно фактически транспортным флагманом оборонной логистики, потому что это довольно большой универсальный сухогруз, который в принципе мог перевозить различные грузы любого типа.

Плетенчук сообщил, что во время последнего рейса "он перевозил оборудование довольно дорогое, довольно сложное, конечно иностранного производства, сами россияне такое не делают". "Кстати, они полгода не могли из-за отсутствия подобного оборудования загружать калибры в Новороссийске, например, то есть чтобы понимать насколько это оборудование является важным", - добавил Плетенчук.

Представитель Военно-морских сил ВСУ не смог подтвердить или опровергнуть наличие другого оборудования на затонувшем судне.

"Относительно причин, так же пока говорить рано. Можно лишь отметить, что произошло у них событие в машинном отделении, погибли там два члена экипажа экипажа. Насколько сейчас известно, и так в результате произошла эта с ними крушение, вследствие чего они потеряли это судно",- сказал он.

Как отметил Плетенчук, "для россиян это потеря довольно тяжелая, это еще мы не берем в расчет непосредственно груз".

"Примечательно, что название самого корабля Ursa Major, "Большая Медведица" но россияне это читают как "майор". То есть они сами милитаризируют даже это название", - добавил он.