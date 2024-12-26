Флагман російської військової логістики: яке значення мало судно Ursa Major, що затонуло

"Треба зазначити, що це фактично є ветеран військових перевезень. Він був задіяний під час роботи так званого "сирійського експресу". Тобто він фактично постійно доставляв все необхідне для існування військової бази в Тартусі", - сказав він.

За його словами, деякі експерти називають судно фактично транспортним флагманом оборонної логістики, тому що це доволі великий універсальний суховантаж, який в принципі міг перевозити різноманітні вантажі будь-якого типу.

Плетенчук повідомив, що під час останнього рейсу "він перевозив обладнання доволі коштовне, доволі складне, звісно іноземного виробництва, самі росіяни таке не роблять". "До речі, вони пів року не могли через відсутність подібного обладнання завантажувати калібри в Новоросійську, наприклад, тобто щоб розуміти наскільки це обладнання є важливим", - додав Плетенчук.

Речник Військово-морських сил ЗСУ не зміг підтвердити або спростувати наявність іншого обладнання на судні, що затонуло.

"Щодо причин, так само поки що говорити рано. Можна лише зазначити, що сталася у них подія в машинному відділенні, загинули там два члена екіпажі екіпажу. Наскільки зараз відомо, і так в результаті сталася ця з ними троща, внаслідок чого вони втратили це судно",- сказав він.

Як зазначив Плетенчук, "для росіян це втрата доволі важка, це ще ми не беремо в розрахунок безпосередньо вантаж".

"Примітно, що назва самого корабля Ursa Major, "Велика Ведмедиця" але росіяни це читають як "майор". Тобто вони самі мілітаризують навіть цю назву", - додав він.