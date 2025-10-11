ua en ru
ФК "ЛИБЕРТИ ФИНАНС" продолжает работу после проверки НБУ

Украина, Суббота 11 октября 2025 12:38
ФК "ЛИБЕРТИ ФИНАНС" продолжает работу после проверки НБУ
Автор: Юлия Бойко

Финансовая компания "ЛИБЕРТИ ФИНАНС", один из крупнейших операторов валютообменного рынка Украины, официально сообщила о продолжении своей работы после недавней проверки, проведенной Национальным банком Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

По сообщению компании, "ЛИБЕРТИ ФИНАНС" продолжает предоставлять финансовые услуги в полном объеме согласно действующему законодательству.

Также представители ФК "ЛИБЕРТИ ФИНАНС" подтвердили свою открытость к конструктивному взаимодействию с регулятором. Хотя компания не получала от НБУ никаких официальных решений по применению мер воздействия, она декларирует полную готовность учесть все возможные замечания в сжатые сроки. Это является частью стратегии, направленной на постоянное совершенствование.

"Мы всегда подтверждали свою открытость и транспарентность. Учет любых замечаний позволит нам еще больше повысить текущие стандарты качества и скорости обслуживания наших клиентов", - отметили в компании.

Сейчас операционная деятельность ведется в обычном режиме. Клиенты компании имеют беспрепятственный доступ ко всем безопасным и надежным финансовым услугам.

ФК "ЛИБЕРТИ ФИНАНС" не только является важным участником рынка валютообменных операций, но и играет значительную роль в финансовой системе страны, ведь принадлежит к числу крупнейших налогоплательщиков в своем сегменте.

Национальный банк Украины
