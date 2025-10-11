ua en ru
ФК "ЛІБЕРТІ ФІНАНС" продовжує роботу після перевірки НБУ

Україна, Субота 11 жовтня 2025 12:38
UA EN RU
ФК "ЛІБЕРТІ ФІНАНС" продовжує роботу після перевірки НБУ Фото: ФК "ЛІБЕРТІ ФІНАНС" продовжує роботу після перевірки НБУ (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Фінансова компанія "ЛІБЕРТІ ФІНАНС", один із найбільших операторів валютообмінного ринку України, офіційно повідомила про продовження своєї роботи після нещодавньої перевірки, проведеної Національним банком України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

За повідомленням компанії, "ЛІБЕРТІ ФІНАНС" продовжує надавати фінансові послуги у повному обсязі згідно з чинним законодавством.

Також представники ФК "ЛІБЕРТІ ФІНАНС" підтвердили свою відкритість до конструктивної взаємодії з регулятором. Хоча компанія не отримувала від НБУ жодних офіційних рішень щодо застосування заходів впливу, вона декларує повну готовність врахувати всі можливі зауваження у стислі терміни. Це є частиною стратегії, спрямованої на постійне вдосконалення.

"Ми завжди підтверджували свою відкритість і транспарентність. Врахування будь-яких зауважень дозволить нам ще більше підвищити поточні стандарти якості та швидкості обслуговування наших клієнтів", - зазначили в компанії.

Наразі операційна діяльність ведеться у звичайному режимі. Клієнти компанії мають безперешкодний доступ до всіх безпечних і надійних фінансових послуг.

ФК "ЛІБЕРТІ ФІНАНС" не лише є важливим учасником ринку валютообмінних операцій, але й відіграє значну роль у фінансовій системі країни, адже належить до числа найбільших платників податків у своєму сегменті.

Національний банк України
Новини
Аналітика
