ФК "ЛІБЕРТІ ФІНАНС" продовжує роботу після перевірки НБУ

Фінансова компанія "ЛІБЕРТІ ФІНАНС", один із найбільших операторів валютообмінного ринку України, офіційно повідомила про продовження своєї роботи після нещодавньої перевірки, проведеної Національним банком України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

За повідомленням компанії, "ЛІБЕРТІ ФІНАНС" продовжує надавати фінансові послуги у повному обсязі згідно з чинним законодавством.

Також представники ФК "ЛІБЕРТІ ФІНАНС" підтвердили свою відкритість до конструктивної взаємодії з регулятором. Хоча компанія не отримувала від НБУ жодних офіційних рішень щодо застосування заходів впливу, вона декларує повну готовність врахувати всі можливі зауваження у стислі терміни. Це є частиною стратегії, спрямованої на постійне вдосконалення.

"Ми завжди підтверджували свою відкритість і транспарентність. Врахування будь-яких зауважень дозволить нам ще більше підвищити поточні стандарти якості та швидкості обслуговування наших клієнтів", - зазначили в компанії.

Наразі операційна діяльність ведеться у звичайному режимі. Клієнти компанії мають безперешкодний доступ до всіх безпечних і надійних фінансових послуг.