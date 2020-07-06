ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У ФК "Динамо" Брест спалах COVID-19. Захворіли Мілевський, Хачеріді і Нойок

Новини » Спорт     06.07.2020 - 01:49
У ФК "Динамо" Брест спалах COVID-19. Захворіли Мілевський, Хачеріді і Нойок
Фото: Артем Мілевський (instagram.com/timi1010)

Всього в клубі захворіли 15 осіб

У білоруському футбольному клубі "Динамо" Брест зафіксували спалах коронавіруса. Серед захворілих троє українців - Артем Мілевський, Євген Хачеріді та Олександр Нойок.

Про це повідомляє Tribuna.

Наголошується, що всього в футбольному клубі захворіли 15 осіб. З них 10 футболістів: Лаптєв, Хачеріді, Садовський, Мілевський, Вітус, Кривець, Гордійчук, Юзепчук, Нойок та Ігнатович. Ще п'ять хворих - з числа обслуговуючого персоналу.

При цьому Юзепчук, Нойок та Ігнатович були госпіталізовані.

Артем Мілевський брав участь в останньому матчі "Динамо" проти "Смолевичей" (3:3), який відбувся 3 липня. Тест на коронавірус був зроблений вже після поєдинку. При цьому сам футболіст заявив, що пішов на двотижневу самоізоляцію.

"Динамо" Брест після 16 турів займає п'яте місце в турнірній таблиці з 26 очками. Наступний матч клуб повинен провести 10 липня проти "Слуцька".

Раніше РБК-Україна писало, що в українському футбольному клубі Першої ліги запорізькому "Металурзі" зафіксували спалах коронавіруса.

Також повідомлялося, що наприкінці червня два тижні тому коронавірус був підтверджений у футболістів "Руху".

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України ФутболКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся