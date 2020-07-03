В українському футбольному клубі виявили спалах коронавірусу

Фото: термоскрининг футболістів "Металурга" (facebook.com/mfcmetalurg)

Позитивні ПЛР тести підтвердили у сімох футболістів запорізького "Металурга"

У футбольному клубі "Металург" Запоріжжя виявили спалах коронавірусу. Позитивні результати показали ПЛР-тести сімох футболістів.

Про це повідомили у прес-службі футбольного клубу.

На даний момент в клубі очікують результати повторного тестування. При цьому матч 22-го туру Першої ліги між "Рухом" і "Металургом", який повинен був відбутися 4 липня у Львові, перенесено.

"Дослідження показали коронавирусную хвороба у семи гравців. По приїзду вся команда і персонал клубу проведуть повторне поглиблене тестування на COVID-19", - повідомили в клубі.

При цьому в "Металурзі" відзначили, що попереднє тестування на COVID-19 показало негативний результат.

Зазначимо, запорізький "Металург" займає передостаннє, 15-е місце в турнірній таблиці Першої ліги. При цьому "Рух" йде на п'ятому місці і бореться за вихід в Прем'єр-лігу. До завершення чемпіонату залишилося дев'ять турів.

Нагадаємо, два тижні тому коронавірус був підтверджений у футболістів "Руху".

Також повідомлялося, що наприкінці червня двоє футболістів донецького "Олімпіка" захворіли коронавірусом.

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Автор: Игорь Литвиненко