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В українському футбольному клубі виявили спалах коронавірусу

Новини » Спорт     03.07.2020 - 22:24
В українському футбольному клубі виявили спалах коронавірусу
Фото: термоскрининг футболістів "Металурга" (facebook.com/mfcmetalurg)

Позитивні ПЛР тести підтвердили у сімох футболістів запорізького "Металурга"

У футбольному клубі "Металург" Запоріжжя виявили спалах коронавірусу. Позитивні результати показали ПЛР-тести сімох футболістів.

Про це повідомили у прес-службі футбольного клубу.

На даний момент в клубі очікують результати повторного тестування. При цьому матч 22-го туру Першої ліги між "Рухом" і "Металургом", який повинен був відбутися 4 липня у Львові, перенесено.

"Дослідження показали коронавирусную хвороба у семи гравців. По приїзду вся команда і персонал клубу проведуть повторне поглиблене тестування на COVID-19", - повідомили в клубі.

При цьому в "Металурзі" відзначили, що попереднє тестування на COVID-19 показало негативний результат.

Зазначимо, запорізький "Металург" займає передостаннє, 15-е місце в турнірній таблиці Першої ліги. При цьому "Рух" йде на п'ятому місці і бореться за вихід в Прем'єр-лігу. До завершення чемпіонату залишилося дев'ять турів.

Нагадаємо, два тижні тому коронавірус був підтверджений у футболістів "Руху".

Також повідомлялося, що наприкінці червня двоє футболістів донецького "Олімпіка" захворіли коронавірусом.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України МеталлургФутболКоронавірус
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