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В ФК "Динамо" Брест вспышка COVID-19. Заболели Милевский, Хачериди и Нойок

Новости » Спорт     06.07.2020 - 01:49
В ФК "Динамо" Брест вспышка COVID-19. Заболели Милевский, Хачериди и Нойок
Фото: Артем Милевский (instagram.com/timi1010)

Всего в клубе заболели 15 человек

В белорусском футбольном клубе "Динамо" Брест зафиксировали вспышку коронавируса. Среди заболевших трое украинцев - Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок.

Об этом сообщает Tribuna.

Отмечается, что всего в футбольном клубе заболели 15 человек. Из них 10 футболистов: Лаптев, Хачериди, Садовский, Милевский, Витус, Кривец, Гордейчук, Юзепчук, Нойок и Игнатович. Еще пять больных - из числа обслуживающего персонала.

При этом Юзепчук, Нойок и Игнатович были госпитализированы.

Артем Милевский принимал участие в последнем матче "Динамо" против "Смолевичей" (3:3), который состоялся 3 июля. Тест на коронавирус был сделан уже после поединка. При этом сам футболист заявил, что ушел на двухнедельную самоизоляцию.

"Динамо" Брест после 16 туров занимает пятое место в турнирной таблице с 26 очками. Следующий матч клуб должен провести 10 июля против "Слуцка".

Ранее РБК-Украина писало, что в украинском футбольном клубе из Первой лиги запорожском "Металлурге" зафиксировали вспышку коронавируса.

Также сообщалось, что в конце июня две недели назад коронавирус был подтвержден у футболистов "Руха".

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины ФутболКоронавирус
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