Фицо сделал заявление об активах России: поддержит ли Словакия план ЕС

Словакия на поддержит идею ЕС по использованию активов РФ для покрытия военных расходов Украины.
Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Pravda.
Как известно, эту идею выдвигает Европейская комиссия, и США ее полностью поддерживают. Данная тема будет обсуждаться в декабре.
Однако по словам Фицо, он не поддержит использование 140 млрд евро из замороженных активов РФ, чтобы деньги пошли на восстановление или помощь Украине.
"Думаю, мы можем согласиться с тем, что если мы потратим 140 млрд евро на вооружение и военные расходы, они никогда не вернутся. Словакия не может полагаться на военные расходы", - сказал премьер.
Также ряд СМИ приводят еще одну фразу Фицо из этого же комментария. Он заявил, что пока будет главой правительства - он не будет участвовать ни в каких юридических или финансовых механизмах, цель которых конфискация замороженных активов РФ.
Напомним, что согласно плану ЕС, блок рассчитывает оформить Украине "репарационный кредит" в размере 140 млрд евро.
В ЕС намерены начать выплаты уже с 2026 года из замороженных активов РФ. Причем Украине придется возвращать этот кредит лишь в том случае, если сама Россия выплатит Киеву репарации.
По словам главы бюджетного комитета Верховной Рады Роксоланы Пидласы, этот репарационный кредит может стать главным источником поддержки Украины в 2026 году.
В то же время, по данным Euronews, ЕК не смогла убедить Бельгию согласиться на использование активов РФ, чтобы профинансировать восстановление Украины. Как известно, 140 млрд евро хранятся в бельгийском финансовом депозитарии Euroclear.