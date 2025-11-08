Фицо сделал заявление об активах России: поддержит ли Словакия план ЕС

Как известно, эту идею выдвигает Европейская комиссия, и США ее полностью поддерживают. Данная тема будет обсуждаться в декабре.

Однако по словам Фицо, он не поддержит использование 140 млрд евро из замороженных активов РФ, чтобы деньги пошли на восстановление или помощь Украине.

"Думаю, мы можем согласиться с тем, что если мы потратим 140 млрд евро на вооружение и военные расходы, они никогда не вернутся. Словакия не может полагаться на военные расходы", - сказал премьер.

Также ряд СМИ приводят еще одну фразу Фицо из этого же комментария. Он заявил, что пока будет главой правительства - он не будет участвовать ни в каких юридических или финансовых механизмах, цель которых конфискация замороженных активов РФ.