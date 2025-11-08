RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Фицо сделал заявление об активах России: поддержит ли Словакия план ЕС

Фото: премьер-министр Словакии Роберт Фицо (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Словакия на поддержит идею ЕС по использованию активов РФ для покрытия военных расходов Украины.

Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Pravda.

Как известно, эту идею выдвигает Европейская комиссия, и США ее полностью поддерживают. Данная тема будет обсуждаться в декабре.

Однако по словам Фицо, он не поддержит использование 140 млрд евро из замороженных активов РФ, чтобы деньги пошли на восстановление или помощь Украине.

"Думаю, мы можем согласиться с тем, что если мы потратим 140 млрд евро на вооружение и военные расходы, они никогда не вернутся. Словакия не может полагаться на военные расходы", - сказал премьер.

Также ряд СМИ приводят еще одну фразу Фицо из этого же комментария. Он заявил, что пока будет главой правительства - он не будет участвовать ни в каких юридических или финансовых механизмах, цель которых конфискация замороженных активов РФ.

Активы РФ

Напомним, что согласно плану ЕС, блок рассчитывает оформить Украине "репарационный кредит" в размере 140 млрд евро.

В ЕС намерены начать выплаты уже с 2026 года из замороженных активов РФ. Причем Украине придется возвращать этот кредит лишь в том случае, если сама Россия выплатит Киеву репарации.

По словам главы бюджетного комитета Верховной Рады Роксоланы Пидласы, этот репарационный кредит может стать главным источником поддержки Украины в 2026 году.

В то же время, по данным Euronews, ЕК не смогла убедить Бельгию согласиться на использование активов РФ, чтобы профинансировать восстановление Украины. Как известно, 140 млрд евро хранятся в бельгийском финансовом депозитарии Euroclear.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзРоссийская ФедерацияРоберт ФицоВойна в Украине