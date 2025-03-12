Фицо заявил, что поддерживает "все мирные планы" для Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поддерживает все "мирные предложения", которые касаются Украины. Однако он не конкретизировал, что именно имеет в виду.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Facebook.
По словам Фицо, он поддерживает "все мирные планы" и "все мирные предложения по прекращению огня в Украине".
"Каждый день войны в Украине ассоциируется со взаимным убийством славян, что я отвергал с самого начала конфликта. Я являюсь премьер-министром страны, которая любит мир и которая последовательно проводит суверенную словацкую внешнюю политику, ориентированную на все четыре стороны света", - написал он.
Напомним, 28 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал "врагом" президента Украины Владимира Зеленского из-за прекращения транзита российского газа в страны Европы.
В ответ Зеленский отметил, что Фицо выбрал Москву вместо Америки и не стремится к сохранению независимости и суверенитета своей страны.
Заявление премьера Словакии, вероятно, связано с массовыми акциями протеста, вспыхнувшими в последнее время в стране.
Ранее Фицо обвинил, что к протестам якобы причастна Украина.
МИД Украины также отреагировал на последние резонансные заявления Фицо. Ведомство расценивает их как попытку переложить на Украину ответственность политика за провалы во внутренней политике.
Также стоит напомнить, что ранее Фицо заявлял, что Словакия может не только остановить экспорт электроэнергии в Украину, но и значительно сократить помощь украинским беженцам из-за прекращения транзита газа из РФ через Украину.
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