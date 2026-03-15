Фицо призвал предоставить ЕС мандат для переговоров с РФ по войне в Украине

Словацкий премьер Роберт Фицо стремится, чтобы государства-члены предоставили ЕС мандат на инициирование переговоров с РФ по завершению войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Фицо.
Премьер Словакии, комментируя войну в Украине, заявил о "бессмысленном взаимном убийстве славян", которое ничего не решит. Поэтому он стремится. чтобы государства-члены предоставили ЕС мандат для инициирования переговоров с РФ по войне в Украине.
Фицо отметил, что очень важно, чтобы в Европейском Союзе звучали "голоса здравого смысла" - те, кто понимает, что стратегия поддержки войны в Украине для ослабления России не работает.
"Сегодня премьер-министр Бельгии Барт де Вевер предложил, чтобы государства-члены предоставили ЕС мандат на инициирование переговоров с Россией по завершению войны в Украине. Он признал, что поддержка войны не привела к ослаблению российской экономики, и поэтому единственным правильным путем являются переговоры", - заявил глава правительства Словакии.
По его мнению, такой "голос здравого смысла" можно только приветствовать.
"Если Европейский Союз получит мандат на заключение мирного соглашения, я поддержал бы это обеими руками", - добавил он.
Что касается Фицо, в своей речи он также критиковал президента Владимира Зеленского, запрет на импорт энергоресурсов из РФ, а также упоминал об остановке нефтепровода "Дружба" в Украине.
Отметим, что некоторые страны ЕС также стремятся к своему голосу в переговорах по войне в Украине. Об этом ранее заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.
Польский политик отметил, что ЕС платит деньги на оружие для Украины, а Штаты, которые участвуют в переговорах, получают эти деньги - по программе PURL.