Фицо грозит импичмент, оппозиция планирует выразить ему вотум недоверия

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktuality.sk .

Как пишет издание, вотум недоверия планирует выразить объединенная оппозиция, в которую вошли "Прогрессивная Словакия", "Движение Словакии", "Христианско-демократическое движение" и "Свобода и солидарность".

"Фицо покинул Словакию. Вместо того, чтобы быть на родине и решать проблемы, которые беспокоят людей, он летает по миру, кланяется диктаторам, наслаждается роскошью где-то во Вьетнаме. Это оскорбляет наших соседей и партнеров. Он подал в отставку от управления, которое должно состояться здесь, в Словакии. Он ушел в отставку с управления, которое должно происходить здесь, в Словакии", - заявил Михал Шимечка, председатель сильнейшего оппозиционного движения "Прогрессивная Словакия".

Отмечается, что недавний визит Фицо в Москву является не единственной причиной вотума недоверия. Как пояснила оппозиция, зарубежные поездки и публичные заявления главы правительства в целом искажают внешнеполитический курс Словакии.

Визит Фицо в Москву

Недавно Фицо совершил визит в Москву, где встретился с диктатором Владимиром Путиным. Во время встречи они обсуждали решение Украины отказаться от транзита российского газа с 1 января 2025 года, а также обменялись мнениями о войне России в Украине.

Президент Владимир Зеленский, комментируя поездку, заявил, что главной целью визита главы словацкого правительства назвал стремление сотрудничать с Россией.