Премьер Словакии угрожает Украине за прекращение транзита российского газа

Словакия может рассмотреть ответные меры против Украины, если она не продлит транзит газа из России в Европу.

Фицо заявил, что был ошеломлен отказом президента Украины Владимира Зеленского разрешить транзит после того, как два лидера поговорили на саммите в Брюсселе. Зеленский заявил, что Украина не будет транзитировать газ российского происхождения, если у него не будет гарантий, что Кремль не получит финансовой выгоды, пока продолжается война.

Это оставляет импортерам, таким как Словакия, мало вариантов сохранить маршрут открытым. Страна предложила несколько альтернатив, таких как смена владельца газа до того, как он попадет на территорию Украины, но Зеленский отверг эти идеи как "игры", сказал Фицо журналистам поздно вечером 19 декабря.

В то время как Европа в целом вряд ли понесет какой-либо ущерб, если потоки российского газа через Украину прекратятся после 2024 года, Словакия входит в число немногих стран, которые по-прежнему зависят от этого импорта, и страна предупреждает о возможном финансовом ущербе.

Фицо усомнился в том, что Украина "имеет право наносить ущерб экономическим и национальным интересам отдельного государства-члена ЕС" при таких обстоятельствах. Если Киев не разрешит транзит газа, он рассмотрит во время Рождества, стоит ли принимать ответные меры против Украины, сказал он.

В настоящее время Словакия отправляет в Украину электроэнергию, гуманитарную помощь и частные поставки оружия, включая боеприпасы. Правительство под руководством Фицо отказалось отправлять военную помощь из собственных резервов, а также отказалось поддержать членство Украины в НАТО. Оно также пытается поддерживать дружеские отношения с Москвой и критикует участие США и большинства стран Европейского Союза в войне посредством военной поддержки Украины.

Премьер-министр Словакии заявил, что хочет продолжить переговоры с Европейской комиссией в течение следующих трех-четырех дней в попытке найти "аргументы относительно Украины". Он также сказал, что его обсуждения с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем были более конструктивными, и он был удивлен "прямыми" словами Зеленского.

Между тем Зеленский заявил, что он в курсе финансовых проблем Словакии, но добавил, что "немного стыдно говорить о деньгах, потому что мы теряем людей".