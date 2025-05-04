Фицо взбесился из-за слов Зеленского о параде, но в Москву все равно поедет

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разозлился из-за заявления президента Украины Владимира Зеленского о безопасности в Москве 9 мая. Но Фицо все равно собирается на парад.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на словацкое издание Sme.
Фицо назвал угрозой слова Зеленского о том, что Украина не может отвечать за события в Москве 9 мая.
"Это большое неуважение, когда кто-то говорит стране, которая имела наибольшую долю в победе над фашизмом и понесла наибольшие потери: Празднуйте, мы можем сбросить на вас дрон. Этому не место в современной политике", - сказал премьер Словакии.
По мнению Фицо, Зеленский ошибается, если считает, что его заявление приведет к отказу иностранных делегаций от участия в параде в Москве. Он добавил, что сам "просто едет" в Москву на празднование.
"Я собираюсь выразить свое уважение и почтение нации, которая сыграла решающую роль в победе над Гитлером, нации, которая больше всего пострадала", - заявил он.
По данным словацких СМИ, Фицо будет единственным лидером ЕС, который посетит парад в Москве 9 мая.
Напомним, что 9 мая в Москве пройдет большой парад ко "Дню победы". Диктатор Владимир Путин пригласил на парад некоторых европейских лидеров. Премьер Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич заявляли, что примут в нем участие.
Впрочем, вчера, 3 мая, стало известно, что Вучич срочно прервал визит в США из-за болезни. Пока остается непонятно, посетит ли он парад.
Словацкие СМИ писали, что у Фицо также есть проблемы со здоровьем. Кроме того, на параде не будет министра обороны Индии Раджнатха Сингха.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не несет ответственности за события, которые могут произойти в России 9 мая.
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