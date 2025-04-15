Фицо проигнорировал требования ЕС: от поездки в Москву не откажется

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо хочет поехать в Москву на 9 мая, даже несмотря на требования Евросоюза не совершать такой визит.
Как передает РБК-Украина, слова Фицо приводит Dennik Postoj.
"Я собираюсь в Москву девятого мая. Предупреждение госпожи Каллас (главы дипломатии ЕС Каи Каллас - ред.) - это шантаж или объявление о том, что я буду наказан по возвращении из Москвы? Я не знаю, но я знаю, что сейчас 2025 год, а не 1939", - заявил Фицо.
По словам словацкого премьера, "никто не может указывать ему, куда он должен или не должен ехать".
Также Фицо считает, что ЕС якобы должен провести "дебаты о сущности демократии", поскольку ему не нравится то, что "произошло в Румынии или Франции и что Запад делает в Грузии или Сербии".
Напомним, ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас подчеркивала, что любое участие лидеров стран Европы в параде в Москве 9 мая не будет "восприниматься легкомысленно".
Она также отметила, что это касается не только лидеров стран ЕС, но и тех стран, которые хотят вступить в блок.
О своем намерении посетить Москву 9 мая заявляли премьер Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александар Вучич.
Глава словацкого правительства ранее заявлял, что посетить Москву 9 мая его пригласил российский диктатор Владимир Путин.
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