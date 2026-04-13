Фицо поздравил Мадьяра с победой и вспомнил о "Дружбе"

Глава словацкого правительства подчеркнул, что признает выбор венгерского народа и стремится к построению взаимовыгодных и дружеских отношений с Будапештом.

Также Братислава выступает за возобновление активной работы в формате Вышеградской группы, в которую входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия.

Отдельное внимание Фицо уделил совместным усилиям в "защите энергетических интересов" региона. В этом контексте он отметил важность восстановления работы нефтепровода "Дружба", который был поврежден в результате российских атак.

"Я считаю, что Словакия, Венгрия и Центральная Европа в целом и в дальнейшем имеют значительный интерес в восстановлении работы нефтепровода "Дружба"", - отметил словацкий премьер.

Ремонт "Дружбы"

Напомним, нефтепровод "Дружба" превратился в инструмент давления на Киев. Венгрия заблокировала кредит ЕС на 90 миллиардов евро и связала размораживание этого вопроса с возобновлением поставок нефти.

Отметим, премьер Венгрии Виктор Орбан в ответ объявил о прекращении поставок газа в Украину и прямо связал это решение с ситуацией вокруг нефтепровода. На самом деле причина остановки "Дружбы" - авиаудары россиян по инфраструктуре трубопровода в конце января 2026 года.