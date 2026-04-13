RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Фицо поздравил Мадьяра с победой и вспомнил о "Дружбе"

11:50 13.04.2026 Пн
2 мин
Словацкий премьер отметил "защиту энергетических интересов" региона
Валерий Ульяненко
Фото: Роберт Фицо (Getty Images)

Премьер Словакии Роберт Фицо поздравил лидера "Тисы" Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии. Он заявил о готовности к сотрудничеству и назвал приоритетом энергетическую безопасность.

Глава словацкого правительства подчеркнул, что признает выбор венгерского народа и стремится к построению взаимовыгодных и дружеских отношений с Будапештом.

Также Братислава выступает за возобновление активной работы в формате Вышеградской группы, в которую входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия.

Отдельное внимание Фицо уделил совместным усилиям в "защите энергетических интересов" региона. В этом контексте он отметил важность восстановления работы нефтепровода "Дружба", который был поврежден в результате российских атак.

"Я считаю, что Словакия, Венгрия и Центральная Европа в целом и в дальнейшем имеют значительный интерес в восстановлении работы нефтепровода "Дружба"", - отметил словацкий премьер.

Ремонт "Дружбы"

Напомним, нефтепровод "Дружба" превратился в инструмент давления на Киев. Венгрия заблокировала кредит ЕС на 90 миллиардов евро и связала размораживание этого вопроса с возобновлением поставок нефти.

Отметим, премьер Венгрии Виктор Орбан в ответ объявил о прекращении поставок газа в Украину и прямо связал это решение с ситуацией вокруг нефтепровода. На самом деле причина остановки "Дружбы" - авиаудары россиян по инфраструктуре трубопровода в конце января 2026 года.

При этом Роберт Фицо поддержал венгерскую позицию и пригрозил также заблокировать будущие кредиты Украине - несмотря на то, что ответственность за повреждение "Дружбы" лежит на российской стороне.

Кроме того, Фицо обратился к ЕС с призывом отменить санкции против нефти и газа из России. Он также предложил предпринять шаги для возобновления поставок через нефтепровод "Дружба".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
