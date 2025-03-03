Фицо пригрозил заблокировать любую помощь Украине на саммите ЕС

В четверг, 6 марта, лидеры Евросоюза соберутся на саммит в Брюсселе, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины и увеличение военных расходов. Однако премьер-министр Словакии Роберт Фицо угрожает заблокировать любую помощь Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dennik N .

Фицо заявил, что на встрече в Брюсселе Словакия не поддержит никакую военную или финансовую помощь, если она будет способствовать продолжению боевых действий. Более того, политик пригрозил применить право вето, пишет издание.

По словам премьера, военная помощь Украине должна предоставляться исключительно на двусторонней основе, то есть между отдельными государствами ЕС и Киевом

Транзит газа

Также Фицо призывает включить в итоги саммита требование, чтобы Евросоюз обратился к Украине с просьбой возобновить транзит газа из РФ в Европу.

"Отклонение этого предложения существенно усложнит для Словакии принятие выводов саммита ЕС. Если я увижу насмешки и равнодушие европейских политиков, я могу заблокировать финансовую и военную помощь Украине", - подчеркнул словацкий премьер.

Фицо назвал остановку транзита газа через территорию Украины "издевательством над здравым смыслом". И упрекнул, что европейские трейдеры, мол, поставляют газ с российского рынка в Украину, в том числе через реверс из Словакии.

Премьер-министр Словакии планирует согласовать свои действия на саммите и возможное право вето с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Тот тоже заявил, что не поддерживает увеличение военной помощи Украине.