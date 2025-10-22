Фицо выдвинул требование для поддержки нового пакета санкций против России

Словакия поддержит 19-й пакет санкций против РФ, если Евросоюз в итоговые документы саммита включит требования Братиславы.
Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на словацкое СМИ Actualite.sk.
Об определенных условиях Словакии Фицо заявил на Комитете по вопросам европейских дел в парламенте перед отъездом на саммит ЕС.
По его словам, Братиславе удалось добиться внести свои формулировки в проект решений будущего саммита лидеров стран ЕС.
Речь идет о формулировках по энергетике и автомобильной промышленности, именно эти темы ранее были ключевыми условиями по поддержке Фицо санкций против России.
В то же время словацкий премьер подчеркнул, что санкции не являются эффективными. По его словам, несмотря на них Россия продолжает достигать "лучших результатов на фронте".
Как известно, ЕС сейчас готовит 19-й пакет санкций против РФ, который значительно задержался по времени.
Говоря о формулировках по энергетике и автопромышленности, Фицо, скорее всего, имел в виду болезненные запреты блока в этих сферах.
Как известно, Братислава добивается аннулирования решения ЕС о запрете на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) после 2035 года.
Поскольку автомобильная промышленность составляет около 10% ВВП Словакии, стране экономически невыгодно выполнять такое обязательство ЕС.
Отметим, что Словакия сотрудничает с концернами Volkswagen, Kia и Jaguar Land Rover. Заводы страны собирают такие модели, как Volkswagen, Audi, Škoda, Seat, Kia и Jaguar Land Rover.
Как известно, Братислава все еще покупает нефть и газ у Москвы, несмотря на усилия ЕС по отказу от российских энергоресурсов.
Также страна тесно сотрудничает с РФ в области нефтепереработки, поэтому Братиславе невыгодно отказываться от энергоносителей России, несмотря на призывы союзников по блоку и США.
Напомним, еще ранее Роберт Фицо заявлял, что Братислава будет блокировать санкции против РФ, "если они противоречат национальным интересам Словакии".
В то же время ЕС обещал Словакии хорошие альтернативы российским энергоресурсам. А накануне президент Владимир Зеленский анонсировал энергетические договоренности с Братиславой.