Об определенных условиях Словакии Фицо заявил на Комитете по вопросам европейских дел в парламенте перед отъездом на саммит ЕС.

По его словам, Братиславе удалось добиться внести свои формулировки в проект решений будущего саммита лидеров стран ЕС.

Речь идет о формулировках по энергетике и автомобильной промышленности, именно эти темы ранее были ключевыми условиями по поддержке Фицо санкций против России.

В то же время словацкий премьер подчеркнул, что санкции не являются эффективными. По его словам, несмотря на них Россия продолжает достигать "лучших результатов на фронте".

Как известно, ЕС сейчас готовит 19-й пакет санкций против РФ, который значительно задержался по времени.

Что имел в виду Фицо?

Говоря о формулировках по энергетике и автопромышленности, Фицо, скорее всего, имел в виду болезненные запреты блока в этих сферах.

Как известно, Братислава добивается аннулирования решения ЕС о запрете на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) после 2035 года.

Поскольку автомобильная промышленность составляет около 10% ВВП Словакии, стране экономически невыгодно выполнять такое обязательство ЕС.

Отметим, что Словакия сотрудничает с концернами Volkswagen, Kia и Jaguar Land Rover. Заводы страны собирают такие модели, как Volkswagen, Audi, Škoda, Seat, Kia и Jaguar Land Rover.

Требование ЕС об отказе от энергоресурсов России

Как известно, Братислава все еще покупает нефть и газ у Москвы, несмотря на усилия ЕС по отказу от российских энергоресурсов.

Также страна тесно сотрудничает с РФ в области нефтепереработки, поэтому Братиславе невыгодно отказываться от энергоносителей России, несмотря на призывы союзников по блоку и США.