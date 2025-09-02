RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Фицо подготовил послания для Зеленского по итогам встречи с Путиным

Фото: Роберт Фицо, премьер Словакии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Премьер Словакии Роберт Фицо намерен передать президенту Украины Владимиру Зеленскому послания, которые он подготовил в результате встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу словацкого правительства в Facebook.

По словам Фицо, у него помимо официальной встречи с Путиным в Китае также была почти часовая дискуссия тет-а-тет, во время которой основной темой стала на войне в Украине.

"Президент Путин проинформировал меня о ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске и о перспективах завершения этого военного конфликта. Из этого важного обсуждения я сделал несколько выводов и посланий, которые намерен в пятницу передать президенту Украины Владимиру Зеленскому", - добавил премьер. 

Также он уточнил, что перед отъездом провел отдельные переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Встреча Зеленского и Фицо

Напомним, вчера, 1 сентября, премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что он в пятницу, 5 сентября, планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время сегодняшних переговоров с Путиным Фицо заявил, что встреча с Зеленским состоится в Ужгороде.

Стоит заметить, что встреча Зеленского и Фицо пройдет после нескольких ударов украинских защитников по нефтепроводу "Дружба", по которому Словакия получает российскую нефть.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссийская ФедерацияРоберт ФицоВойна в Украине