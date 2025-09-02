Фицо подготовил послания для Зеленского по итогам встречи с Путиным

По словам Фицо, у него помимо официальной встречи с Путиным в Китае также была почти часовая дискуссия тет-а-тет, во время которой основной темой стала на войне в Украине.

"Президент Путин проинформировал меня о ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске и о перспективах завершения этого военного конфликта. Из этого важного обсуждения я сделал несколько выводов и посланий, которые намерен в пятницу передать президенту Украины Владимиру Зеленскому", - добавил премьер.

Также он уточнил, что перед отъездом провел отдельные переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.