Фицо хочет видеть на переговорах Европы с Путиным "знатока русской души"

Фицо о кулуарных разговорах в Европе

Фицо рассказал, что европейские политики публично могут критиковать контакты с Москвой, однако в неофициальных разговорах сами интересуются позицией Кремля и возможностью переговоров.

По словам премьер-министра Словакии, после официальных встреч многие политики продолжают обсуждать тему России уже в частном порядке.

"Самое главное в этих беседах..., с одной стороны, меня критикуют, но поверьте мне, что потом, когда я иду в туалет, они идут за мной и спрашивают меня в туалете. Роберт, что этот Путин рассказывает?", - отметил Фицо.

Переговоры с Россией

Фицо заявил, что не понимает отказа части европейских стран от прямого диалога с Москвой. По его мнению, переговорный процесс невозможен без контактов с российской стороной.

Он подчеркнул, что Европе все равно придется искать формат общения с Кремлем и обсуждать варианты урегулирования.

"Почему, ради всего святого, вы не идете к нему и не ведете диалог? Мы должны вести с Россией нормальный диалог", - подчеркнул Фицо.

Заявление о Шредере и "русской душе"

Премьер-министр Словакии также прокомментировал слова Владимира Путина о возможном участии бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве посредника в переговорах.

По мнению Фицо, Путин предлагает кандидатуры людей, которые знакомы с российской политикой и понимают особенности страны.

"Просто Путин хочет человека, который хотя бы немного знает эту русскую душу", - прокомментировал Фицо.

Он добавил, что, по его мнению, невозможно отправить на переговоры человека, который не имеет представления о России и ее политической системе.