Фицо дал понять, что Словакия не будет помогать НАТО в случае войны

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что для него важно членство страны в НАТО. Однако он намекнул, что в случае войны не хочет, чтобы Словакия была в нее втянута "из-за какой-то 5-ой статьи" Альянса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление, опубликованное в Facebook.
Во время своей речи он заявил, что боится того, насколько "громкие воинственные речи звучат в Европе". По его словам, ситуация с возможностью общеевропейского военного конфликта никогда не была "настолько серьезной и напряженной, как сейчас".
"Я не хочу, чтобы Словакия стала частью какого-то военного конфликта из-за какой-то 5 статьи. Да, мы являемся членами НАТО, мы уважаем это, заботимся о сотрудничестве и выполнении своих обязательств, но как премьер-министр я сделаю все, чтобы Словакия никогда не была втянута в военный конфликт", - добавил Фицо.
Также он сказал, что сегодня 18 сентября прибудет с визитом в Украину и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и с новым премьер-министром Сергеем Корецким. Помимо этого, приедут ряд других премьер-министров Европы.
В этом контексте Фицо снова сказал, что боится войны, и поэтому хочет поговорить об этом серьезно.
Напомним, на днях чиновники оборонных ведомств рассказали изданию Reuters, что НАТО должно осовременить некоторое оружие и тактику ведения войны, так как они устарели. В качестве примера быстрой адаптации приводится пример Украины.
Также мы писали, что президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Россия может намеренно запускать дроны на Европу, чтобы держать европейские страны в постоянном напряжении. Он полагает, что Москва сознательно допускает такие инциденты.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в Беларуси начались четырехдневные военные учения вблизи границ с Польшей и Литвой. Эти маневры проходят на нескольких полигонах, причем недалеко от Сувалкского коридора.