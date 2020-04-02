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Білорусь закупить російську нафту за 4 долара за барель

Новини » Фінансова криза 2020     02.04.2020 - 14:07
Білорусь закупить російську нафту за 4 долара за барель
Фото: Олександр Лукашенко і Сергій Румас (belaruspartisan.by)

У квітні на білоруські НПЗ буде поставлено близько 2 млн тонн

Білорусь планує отримати у квітні 2 млн тонн російської нафти за ціною близько 4 доларів за барель. Про це журналістам повідомив прем'єр-міністр республіки Сергій Румас, передає агентство БЕЛТА.

Румас підкреслив, що поставки будуть здійснюватися без премій. "Жорстка і послідовна установка глави держави щодо купівлі російської нафти без премії в ціні витримується урядом. Результатом цієї позиції є ціна, за якою ми будемо купувати нафту ув квітні з Російської Федерації - близько 4 доларів за барель", - сказав прем'єр-міністр.

"Сьогодні, думаю, "Белнефтехим" закінчить переговори з російськими компаніями про постачання нафти на квітень. Ми розраховуємо отримати 2 млн тонн", - поінформував прем'єр.

Як повідомляло РБК-Україна, вартість російської нафти Urals в Північно-Західній Європі в середу, 1 квітня, впала ще на 2,25 доларів до 10,54 доларів за барель, мінімального рівня з березня 1999 року.

За оцінками НБУ, падіння світових цін на енергоносії призведе до того, що Україна зекономить за рік близько 5-6 млрд доларів.

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