Fitch спрогнозувало відносини України з МВФ після президентських виборів

Простір для маневру у нового президента буде обмежений

У президента Украины, который будет избран на выборах 2019, будут ограниченные возможности в ближайшем будущем существенно изменить направление экономической политики или отказаться от обязательств по программе сотрудничества с МВФ. Об этом говорится в обзоре международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

В то же время, в агентстве отмечают, что риски связанные с реализацией программы SBA (stand-by arrangement), значительны, поскольку в Украине традиционно слабые показатели своевременного прогресса и завершения предыдущих программ с МВФ.

Fitch ожидает, что власти в целом будут придерживаться количественных контрольных показателей денежно-кредитного, налогового и банковского секторов по программе. Однако, считают в агентстве, отсрочка структурных реформ, таких как борьба с коррупцией, могут привести к задержкам по программе.

Эксперты агентства также отмечают непредсказуемость результатов выборов. "Большая доля неопределившихся избирателей, активизация кампании в течение последнего месяца и последствия недавних обвинений в коррупции сохраняют высокую степень неопределенности в отношении результатов первого тура, а также вероятного повторного голосования 21 апреля", - говорится в обзоре агентства.

Как сообщало РБК-Украина, в феврале официальный представитель МВФ Джерри Райс заявил, что целью программ международного сотрудничества фонда с Украиной является достижение устойчивого экономического роста в стране и повышения уровня жизни людей. Отвечая на вопрос о том, что некоторые кандидаты в президенты в Украине требуют прекратить сотрудничество с МВФ, Райс заявил, что фонд не занимаемся политикой, а занимаемся экономикой.

Напомним, 18 декабря 2018 МВФ одобрил новую программу stand-by на сумму 3,9 млрд долларов для Украины. Первый транш объемом 1,4 млрд долларов уже зачислен в резервы. Решение о дальнейших траншах будет приниматься в мае и в ноябре 2019 году в ходе просмотра успехов Украины в выполнении условий меморандума.