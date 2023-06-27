Фирташ пытается избежать экстрадиции в США при помощи дипстатуса, - DW

Издание пишет, что согласно решению Высшего земельного суда Вены, у Фирташа есть статус советника постоянного представительства Беларуси при международных организациях. Он был делегирован как представитель при ООН еще 29 июня 2021 года.

На основании такого статуса Фирташ требует остановить процедуру экстрадиции в США, поскольку у него есть дипломатический иммунитет.

В решении от 14 июня апелляционный суд обязал суд первой инстанции при повторном рассмотрении дела учесть работу Фирташа в структуре ООН и определить, подпадает ли украинский олигарх под статус дипломата.

Если суд определит его как дипломата, то Фирташ сможет избежать экстрадиции в США. Но власти Австрии не считают олигарха дипломатом.

Дело Фирташа

Напомним, в США украинского олигарха Дмитрия Фирташа подозревают в сговоре с целью дачи взяток в Индии для добычи титана, используемого в реактивных двигателях. Ему грозит до 50 лет тюрьмы с конфискацией активов.

В 2014 году олигарха задержали в Австрии, но позже отпустили под залог в размере 125 миллионов евро. С тех пор решается вопрос об его экстрадиции в США.

16 июня Высший региональный суд Вены отклонил просьбу Соединенных Штатов по экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа.