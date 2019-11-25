Фірташ: з мого боку було б помилкою дати втягнути себе у політичну боротьбу всередині США

Фото: Дмитро Фірташ (УНІАН)

Фірташ заявив, що не має інформації, що дискредитує Байдена

Український бізнесмен Дмитро Фірташ заявив, що не має інформації, що дискредитує ймовірного кандидата в президенти США від Демократичної партії Джо Байдена, і він не фінансував пошуки такої інформації в чиїхось інтересах. Про це повідомляє The New York Times, наводячи слова Фірташа в рамках ґрунтовного редакційного матеріалу про скандал навколо Джо Байдена, а також діяльності Руді Джуліані з пошуку компромату на опонентів чинного президента США Дональда Трампа.

За інформацією NYT, адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані визнав, що свого часу запитував у початкової команди адвокатів Дмитра Фірташа інформацію, яка могла б допомогти главі Білого дому.

"Все, що він міг мені дати, у мене і так було на той момент", - заявив Джуліані журналістам NYT у відповідь на питання про інформацію, яку він міг отримати від українського бізнесмена.

Сам Дмитро Фірташ не дав чітку відповідь на запитання The New York Times чи запитував хто-небудь з команди Джуліані інформацію щодо Байдена, але дуже чітко дав зрозуміти, що подібних відомостей він нікому не надавав. За словами Дмитра Фірташа, якби він зробив це, то допоміг би Джуліані, але не вирішив би своїх юридичних проблем.

"Я можу сказати вам тільки одну річ, - заявив Фірташ американському виданню - У мене немає ніякої інформації (по дискредитації Байдена, - ред.), я ніколи не збирав таку інформацію і нікого не фінансував, хто збирав би таку інформацію. І це було б великою помилкою з мого боку, якби я вирішив бути залученим в таку боротьбу".

Фірташ також сказав, що не давав свого дозволу на публікацію аффідевіту (письмових свідчень під присягою) екс-генпрокурора України Віктора Шокіна і сподівається, що його адвокати також цього не робили.

Фірташ також пояснив походження документа, і заявив, що свідчення Віктора Шокіна були взяті виключно в рамках його юридичного захисту від екстрадиції в США австрійських судах.

"Він (Фірташ, - ред.) сказав, що сама заява була подана в Австрійський суд під грифом конфіденційно, так як документ також містив заяву колишнього генерального прокурора України, що Байден доклав зусиль до того, щоб заблокувати повернення Дмитра Фірташа в політичне життя України. На його думку, це вказує на політичну природу справи проти нього", - цитує Фірташа автор The New York Times.

Нагадаємо, наприкінці вересня в США журналісти опублікували свідчення екс-генпрокурора України Віктора Шокіна австрійському суду по справі Дмитра Фірташа, в яких Шокін стверджує, що екс-віце-президент США Джо Байден тиснув на Петра Порошенка з метою заблокувати повернення Дмитра Фірташа в Україну в 2015 році.

Раніше журналіст американського видання The Hill Джон Соломон повідомив, що в 2017 році офіс спецпрокурора при Міністерстві юстиції США запропонував Дмитру Фірташу закрити його американську справу, якщо він погодиться дати свідчення на Дональда Трампа і членів його сім'ї в рамках розслідування Роберта Мюллера про втручання РФ у президентські вибори в США.

Нагадаємо, глава ради групи компаній Group DF Дмитро Фірташ був заарештований в Австрії 12 березня 2014 року за запитом США, виданим у 2013 році. За попередньої американської адміністрації українського бізнесмена звинуватили в бажанні за допомогою підкупу вплинути на владу в Індії для отримання дозволу на видобуток титанової сировини для подальшого продажу компанії Boeing. Дмитро Фірташ відкидає всі звинувачення і називає їх політично мотивованими. У 2015 році Земельний суд Відня ухвалив рішення на користь Дмитра Фірташа, визнавши запит на його екстрадицію в США політично мотивованим.

У 2017 році апеляційна інстанція - Вищий земельний суд Відня ухвалив рішення про допустимість екстрадиції бізнесмена в США, а Верховний суд Австрії в червні 2019 року залишив це рішення в силі.

Зараз екстрадиція бізнесмена в США призупинена через запит захисту Дмитра Фірташа про повторний розгляд справи у зв'язку з новими обставинами у справі.