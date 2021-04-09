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Фірма соратника Медведчука могла захопити землю в Києві. Поліція прийшла з оглядом

Автор: Олег Черниш

На Трухановому острові у Києві прокуратура і поліція прийшла з оглядом на територію охоронної фірми "Шторм", яка належить соратнику нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука. Огляд проводиться в рамках кримінальної справи.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Офісі генерального прокурора.

"Це не обшук, а огляд на предмет самозахоплення території. Проводить прокуратура Києва", - повідомило джерело.

Як повідомила РБК-Україна речник прокуратури Києва Надія Максимець, прокуратура і поліція разом з іншими відомствами в рамках кримінальної справи на підставі постанови суду проводять огляд ділянки на території острова на предмет її самовільного заняття.

"Зараз слідчі дії тривають", - відзначила вона.

Зазначимо, охоронна фірма "Шторм" належить соратнику Медведчука нардепу Віктору Чорному.

Нагадаємо, генпрокурор Ірина Венедіктова заявляла, що кримінальні справи, де фігурує Медведчук, будуть мати логічне завершення, але проекту підозри йому ще немає.

Раніше на народного депутата відкрили справу за підготовку державної зради.

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