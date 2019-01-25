Фірма зі справи екс-депутата Мартиненка хоче побудувати реактори для ХАЕС за 70 млрд грн

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На ХАЕС обрання чеської фірми пов'язують з нижчою вартістю проекту

Чеська компанія Škoda JS зі складу російської групи, що фігурує у справі щодо екс-депутата "Народного фронту" Миколи Мартиненка, отримала дозвіл на будівництво нових реакторів Хмельницьої атомної станції за 70 мільярдів гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування програми "Схеми" "Росіяни під прикриттям: хто добудує ХАЕС за 70 мільярдів?".

Як зазначається, влітку 2018 Кабмін затвердив обґрунтування для зведення 3-го та 4-го енергоблоків ХАЕС на понад 70 мільярдів гривень. Виробником реакторних установок для енергоблоків у попередньо затверджених документах визначена компанія Škoda JS - обрана без тендеру.

У розслідуванні йдеться, що ця чеська компанія входить до холдингу "Об’єднані машинобудівні заводи", підпорядкованому російському "Газпромові". Проти "Газпрому", своєю чергою, в Україні запроваджені санкції (утім сама компанія Škoda JS під санкції не потрапляє). Водночас на неї накладені санкції США.

На ХАЕС обрання чеської фірми пов'язують з нижчою вартістю проекту (порівняно з іншими виробниками).

Окрім того, Škoda JS фігурує у справі НАБУ щодо екс-депутата Мартиненка - вона ймовірно виставляла ціну з надбавкою на тендерах "Енергоатому" (ну думку слідства, офоршорна компанія Мартиненка отримувала "відкати" на підрядах атомної компанії "Енергоатому"). А саму надбавку, за версією слідства, Škoda JS могла направляти в офрошну компанію Мартиненка - Bradcrest Investments, яка мала бути посередником.

Загалом упродовж 2007-2012 років Bradcrest Investments отримала від Škoda JS майже 6,5 мільйонів євро.

Сам Мартиненко заперечує причетність до компанії Bradcrest Investments та отримання коштів від чеської Škoda JS.

У ​"Енергоатомі" не виключають, що установку для третього енергоблоку Хмельницької АЕС поставлятиме не Škoda JS, а інший виробник - якщо викупить у Škoda JS документацію на реакторну установку.

Остаточного постачальника обіцяють обрати на тендері.

Як писало РБК-Україна, НАБУ вже завершило розслідувати епізод щодо заволодіння коштами "Енергоатому" в період 2008-2012 років. За версією слідства, Мартиненко в змові з трьома особами організував корупційну схему, в результаті якої інтересам "Енергоатому" завдали шкоди в розмірі 6,4 млн євро.

Однак, НАБУ розслідує ще два кримінальні провадження щодо Миколи Мартиненка у справі заволодіння коштами НАЕК "Енергоатом" в різні періоди часу.

5 листопада 2018 детектив НАБУ вручив Мартиненку повістку про виклик на допит, однак, екс-нардеп викинув повістку та заявив, що детектив не мав права її вручати.