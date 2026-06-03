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Fire Point впервые показала будущую ракету против баллистики (видео испытаний)

17:04 03.06.2026 Ср
2 мин
Еще один шаг самостоятельного закрытия Украиной своего неба
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: Fire Point испытала ракету-перехватчик FP-7.X (скрин видео)

Компания Fire Point впервые провела испытание ракеты FP-7.X, которая ляжет в основу антибаллистической системы FREYJA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление технического директора компании Ирины Терех в Facebook.

"На днях мы сделали чрезвычайно важное испытание: полностью управляемый маневровый полет ракеты FP-7.X, которая ляжет в основу будущего противобаллистического перехватчика FREYJA", - рассказала она.

Терех отметила, что сейчас прилагаются усилия для того, чтобы Украина смогла закрыть свое небо самостоятельно.

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Кроме того, Терех отметила, что каждое успешное испытание новой ракеты является шагом в сторону технологического суверенитета страны.

Главный конструктор Fire Point Денис Штилерман обнародовал характеристики FP-7.X в X.

Фото: характеристики ракеты FP-7.X (x.com/DenShtilierman)

В частности, боеприпас изготовлен из композитных материалов и способен развивать скорость от 1500 до 2000 метров в секунду. Его длина составляет 7,25 метра, внешний диаметр - 1,15 метра, тогда как диаметр фюзеляжа достигает 0,53 метра.

Ракета оборудована полуактивной инфракрасной головкой самонаведения, разработку которой планируют вести в сотрудничестве с немецкой компанией Diehl Defence, известной системами IRIS.

Напомним, Штиллерман недавно заявил, что украинские баллистические ракеты FP-7 и FP-9 должны стать аналогом американских ATACMS. В то же время он отметил, что они будут стоить вдвое меньше.

Отметим, в ВС заявили об остром дефиците ракет для систем ПВО Patriot, NASAMS и IRIS-T. Некоторые подразделения остаются почти без боекомплекта, а представители Воздушных сил вынуждены буквально выпрашивать по 5-10 единиц.

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