В ночь на 17 ноября Украина атаковала Крымский мост ракетами "Фламинго". В компании Fire Point поделились историческим видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного конструктора компании Дениса Штиллермана в Х.
Штиллерман показал момент запуска "Фламинго" по Крымскому мосту сегодня ночью.
"Для истории", - написал он в сообщении.
На видео можно увидеть старт как минимум трех ракет "Фламинго".
Позже в компании показали визуализацию ударов крылатыми ракетами FP-5 "Фламинго" в комбинированной атаке на Крымский мост в ночь на 17 ноября.
В мост попали две ракеты. Одна из них поразила арку автомобильного пролета, в результате чего конструкция рухнула вместе с автомобильным полотном.
Вторая ракета попала в железнодорожную часть моста, повредив ее.
Ранее РБК-Украина писало, что Крымский мост 16 и 17 ноября подвергся двум атакам. После первой спутниковые фото зафиксировали повреждение дорожного полотна в нескольких местах, а также деформацию арки.
После этого в ночь на 17 ноября в районе Керченского пролива снова раздались взрывы. OSINT-паблики сообщили о падении в воду части автомобильного пролета и арки.
Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение Крымского моста. Он заявил, что Силы обороны использовали для этого несколько видов вооружения, в частности, FP-5 "Фламинго", Р-360 "Нептун", "Паляницу", "Руту" и FP-1.