Запуск "Фламинго" по Крымскому мосту

Штиллерман показал момент запуска "Фламинго" по Крымскому мосту сегодня ночью.

"Для истории", - написал он в сообщении.

На видео можно увидеть старт как минимум трех ракет "Фламинго".

Обновлено в 20.45

Позже в компании показали визуализацию ударов крылатыми ракетами FP-5 "Фламинго" в комбинированной атаке на Крымский мост в ночь на 17 ноября.

В мост попали две ракеты. Одна из них поразила арку автомобильного пролета, в результате чего конструкция рухнула вместе с автомобильным полотном.

Вторая ракета попала в железнодорожную часть моста, повредив ее.

Ранее РБК-Украина писало, что Крымский мост 16 и 17 ноября подвергся двум атакам. После первой спутниковые фото зафиксировали повреждение дорожного полотна в нескольких местах, а также деформацию арки.

После этого в ночь на 17 ноября в районе Керченского пролива снова раздались взрывы. OSINT-паблики сообщили о падении в воду части автомобильного пролета и арки.