Фінський фрістайліст отримав перелом на Олімпіаді-2022: несподіваний винуватець

Сьогодні на Олімпійських іграх відбувалася кваліфікація у фрістайлістів в дисципліні хафпайп. Під час змагань серйозну травму отримав Йон Саллінен з Фінляндії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK.
Саллінен під час одного зі стрибків врізався в оператора та впав сам. Після падіння спортсмен зламав ключицю. Він вийшов на другу спробу, але через біль не зміг добре виступити і не пробився у фінал.
ТЙон Саллінен.
Нагадаємо, що ковзанярка Такагі принесла Японії "золото" Олімпійських ігор.
Також згадаємо, що швейцарка Гізін стала олімпійською чемпіонкою в гірськолижній комбінації.
Додамо, що жіноча збірна Канади з хокею перемогла у фіналі Олімпійських ігор.