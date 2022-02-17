RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Фінський фрістайліст отримав перелом на Олімпіаді-2022: несподіваний винуватець

Автор: Андрій Вирва

Сьогодні на Олімпійських іграх відбувалася кваліфікація у фрістайлістів в дисципліні хафпайп. Під час змагань серйозну травму отримав Йон Саллінен з Фінляндії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK.

Саллінен під час одного зі стрибків врізався в оператора та впав сам. Після падіння спортсмен зламав ключицю. Він вийшов на другу спробу, але через біль не зміг добре виступити і не пробився у фінал.

ТЙон Саллінен.

Нагадаємо, що ковзанярка Такагі принесла Японії "золото" Олімпійських ігор.

Також згадаємо, що швейцарка Гізін стала олімпійською чемпіонкою в гірськолижній комбінації.

Додамо, що жіноча збірна Канади з хокею перемогла у фіналі Олімпійських ігор.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОлімпіадаОлимпиада 2022