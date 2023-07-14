Японский производитель автомобилей Isuzu продал свой бизнес в России, - СМИ
Японский производитель грузовиков Isuzu Motors Ltd. покинул российский рынок. Он не смог возобновить производство с начала войны РФ против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.
Отмечается, что компания продала свою долю в бизнесе российскому автопроизводителю ПАО "Соллерс", который приобрел завод Isuzu.
Компания Isuzu была вынуждена остановить производство в России в марте 2022 года после того, как из-за агрессии РФ были нарушены поставки запчастей.
Российское издание "Интерфакс" сообщило, что ПАО "Соллерс" закрыло операцию по приобретению 100% долей АО "Исузу Рус".
Ущерб Isuzu
Это привело к тому, что производитель грузовиков зафиксировал специальный убыток в размере 12 миллионов долларов в финансовом году, закончившемся в марте.
В ноябре 2022 года компания заявила, что рассматривает возможность ухода с российского рынка.
Производственные возможности Isuzu в РФ
Производство автомобилей Isuzu в России, начатое в 2008 году, до войны составляло лишь 1% от мирового производства коммерческих грузовиков.
По данным сайта компании, в 2021 году российское подразделение произвело около 3700 автомобилей.
Isuzu
Первая японская автомобилестроительная компания. Штаб-квартира - в Токио. Основана в 1916 году. Название Isuzu дано в честь одной из рек Японии.
Isuzu Motors - один из крупнейших в мире производителей грузовиков, внедорожников и автобусов. Также компания известна своими дизельными двигателями (в том числе для большого ряда автомобилей GM).
Иностранный бизнес в России после войны
CNN писало, что более тысячи крупных компаний обязались покинуть РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля прошлого года, но некоторые известные фирмы сейчас обвиняются в нарушении своих обещаний.
Также недавно сообщалось, что американские компании Mondelez, Mars Inc. и PepsiCo Inc. в прошлом году зафиксировали бурный рост продаж на территории России.
Тем не менее международная компания по производству бумаги и упаковки Mondi продала три своих предприятия в России.
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