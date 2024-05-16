В Финляндии изменят закон для конфискации квартир у россиян, которые не платят взносы
В Финляндии планируют изменить законодательство, что позволит конфисковывать квартиры у россиян, которые не платят взносы.
Об этом заявил советник министра юстиции Финляндии Маркус Тервонен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
Отмечается, что в Юго-Восточной и Восточной Финляндии около 1000 жилищных товариществ имеют серьезные проблемы, поскольку владельцы квартир из России не могут переводить членские взносы и другие платежи. Журналисты пишут, что несколько жилых комплексов могут и вовсе объявить о банкротстве или рискуют потерять отопление, энергию и воду.
При этом законодательство Финляндии гласит, что кооператив может забрать жилье и сдать его в аренду, если владелец не платит по счетам, но для этого надо сначала прислать владельцу письменное предупреждение. Но в ситуации с владельцами из РФ это сделать невозможно, поскольку из-за санкций в Россию нельзя отправить уведомление.
Поэтому в парламент Финляндии в ближайшее время внесут законопроект, который позволит не отправлять предупреждение по почте, а публиковать его в интернете.
"Мы стараемся сделать так, чтобы владелец в любом случае получил информацию по этому вопросу", - сказал Тервонен.
В Финляндии о конфискации имущества россиян говорят не в первый раз
Ранее такую идею поддерживала министр юстиции Финляндии Лина Мэри. В прошлом году она заявляла, что правительство Финляндии хочет облегчить конфискацию квартир, принадлежащих россиянам.
Тогда чиновник заявляла, что юридическое решение этой проблемы планируется на середину 2024 года.
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