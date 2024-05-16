У Фінляндії змінять закон для конфіскації квартир у росіян, які не платять внески

Зазначається, що в Південно-Східній і Східній Фінляндії близько 1000 житлових товариств мають серйозні проблеми, оскільки власники квартир з Росії не можуть переказувати членські внески та інші платежі. Журналісти пишуть, що кілька житлових комплексів можуть і зовсім оголосити про банкрутство або ризикують втратити опалення, енергію і воду.



При цьому законодавство Фінляндії свідчить, що кооператив може забрати житло і здати його в оренду, якщо власник не платить за рахунками, але для цього треба спочатку надіслати власнику письмове попередження. Але в ситуації з власниками з РФ це зробити неможливо, оскільки через санкції в Росію не можна відправити повідомлення.

Тому до парламенту Фінляндії найближчим часом внесуть законопроєкт, який дозволить не надсилати попередження поштою, а публікувати його в інтернеті.

"Ми намагаємося зробити так, щоб власник у будь-якому разі отримав інформацію з цього питання", - сказав Тервонен.