В Финляндии женщина незаконно возила в РФ компоненты для боеприпасов. Ее будут судить

Издание сообщает, что женщина 1976 года рождения обвиняется в совершении преступлений, связанных с нормированием при отягчающих обстоятельствах, с нормированием и с экспортом военного снаряжения.

Обвиняемая закупала в Финляндии военное снаряжение и вывозила ее через границу в Россию для использования. При этом у нее не было необходимой экспортной лицензии на свою деятельность. Она поставляла боеприпасы владельцу стрелково-спортивного центра в Санкт-Петербурге.

Согласно обвинительному заключению, заказчик обещал ей 20% комиссионных за гильзы и пули в дополнение к цене товара, а также 10% комиссионных за другие товары.

По мнению прокурора, такое поведение является серьезным, поскольку продолжается в течение нескольких месяцев и свидетельствует о пренебрежении экспортными санкциями.

На таможне у нее обнаружили также около 2000 евро наличными. Женщина признала, что пыталась провезти деньги в Россию, хотя и знала, что это запрещено согласно санкциям.

Прокурор требует для обвиняемой от 8 месяцев лишения свободы. Ее гражданство не раскрывают, сообщают только, что она работала в городе Котка.

РФ пытается обходить западные санкции

Недавно главы МИД стран Центральной Азии выразили готовность ужесточить санкции против России.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россию следует лишить возможности обходить санкции через посредников для того, чтобы "демонтировать" веру в безнаказанность страны-агрессора.

Ранее суд Нидерландов приговорил российского предпринимателя к полутора годам тюрьмы и 200 тысяч евро штрафа. Он поставлял в Россию микросхемы в обход санкций.

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