В Финляндии призвали не торопиться с миротворцами для Украины: в чем причина

Президент Финляндии Александр Стубб призвал европейских лидеров осторожно подходить к вопросу миротворческой миссии в Украине и не торопиться с ней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

По мнению президента Финляндии, такая операция пока нереалистична из-за опасности эскалации конфликта с Россией и масштабности необходимых военных ресурсов.

Об этом он заявил после встречи стран Joint Expeditionary Force (JEF) в Таллинне.

По словам Стубба, потенциальная миротворческая операция потребует огромного количества военных сил.

Он подчеркнул, что даже стандартная миссия на 40 000 военных может привести к опасной эскалации, поскольку на границе находятся около 500 000 российских военных.

Президент Финляндии считает, что на первом этапе главную роль в обеспечении безопасности Украины должны играть гарантии от НАТО.

По его мнению, для успешной миротворческой миссии понадобятся силы не менее 150 000 солдат, а в ротации это будет означать около 450 000 военных ежегодно.

Именно поэтому Стубб подчеркнул, что говорить о миротворческой операции в Украине пока рано.

Он также отметил, что для любой миротворческой миссии в Украине потребуется четкий мандат ООН, чтобы избежать ситуаций, похожих на миссии в Ливии в 1990-х годах.

Также президент Финляндии отметил, что Украине сейчас нужна краткосрочная и долгосрочная помощь. В приоритете:

вооружение и противовоздушная оборона,

поддержка энергетической инфраструктуры.

Также он добавил, что в долгосрочной перспективе основой гарантий безопасности должно стать членство Украины в НАТО.

Миротворческая миссия в Украине

Сейчас продолжаются дискуссии о возможности такой миссии в будущем в Украине. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон высказывал идею о присутствии европейских войск в Украине в формате миротворческой миссии в случае замораживания конфликта.

Также в Италии в Минобороны и МИД прокомментировали возможность отправки своих солдат в рамках миротворческой миссии в Украине в будущем. Там отметили, что сначала надо завершить боевые действия, а также помнить о важности гарантий безопасности для Украины.