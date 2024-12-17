В Финляндии призвали не торопиться с миротворцами для Украины: в чем причина
Президент Финляндии Александр Стубб призвал европейских лидеров осторожно подходить к вопросу миротворческой миссии в Украине и не торопиться с ней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
По мнению президента Финляндии, такая операция пока нереалистична из-за опасности эскалации конфликта с Россией и масштабности необходимых военных ресурсов.
Об этом он заявил после встречи стран Joint Expeditionary Force (JEF) в Таллинне.
По словам Стубба, потенциальная миротворческая операция потребует огромного количества военных сил.
Он подчеркнул, что даже стандартная миссия на 40 000 военных может привести к опасной эскалации, поскольку на границе находятся около 500 000 российских военных.
Президент Финляндии считает, что на первом этапе главную роль в обеспечении безопасности Украины должны играть гарантии от НАТО.
По его мнению, для успешной миротворческой миссии понадобятся силы не менее 150 000 солдат, а в ротации это будет означать около 450 000 военных ежегодно.
Именно поэтому Стубб подчеркнул, что говорить о миротворческой операции в Украине пока рано.
Он также отметил, что для любой миротворческой миссии в Украине потребуется четкий мандат ООН, чтобы избежать ситуаций, похожих на миссии в Ливии в 1990-х годах.
Также президент Финляндии отметил, что Украине сейчас нужна краткосрочная и долгосрочная помощь. В приоритете:
-
вооружение и противовоздушная оборона,
-
поддержка энергетической инфраструктуры.
Также он добавил, что в долгосрочной перспективе основой гарантий безопасности должно стать членство Украины в НАТО.
Миротворческая миссия в Украине
Сейчас продолжаются дискуссии о возможности такой миссии в будущем в Украине. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон высказывал идею о присутствии европейских войск в Украине в формате миротворческой миссии в случае замораживания конфликта.
Также в Италии в Минобороны и МИД прокомментировали возможность отправки своих солдат в рамках миротворческой миссии в Украине в будущем. Там отметили, что сначала надо завершить боевые действия, а также помнить о важности гарантий безопасности для Украины.
Также добавим, что в издании Politico узнали детали встречи президента Владимира Зеленского с европейскими лидерами, которая состоится 18 декабря. Одной из тем будет миротворческая миссия в Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.