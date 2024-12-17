У Фінляндії закликали не квапитися з миротворцями для України: у чому причина

Президент Фінляндії Олександр Стубб закликав європейських лідерів обережно підходити до питання миротворчої місії в Україні та не квапитися із нею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

На думку президента Фінляндії, така операція наразі є нереалістичною через небезпеку ескалації конфлікту з Росією та масштабність необхідних військових ресурсів.

Про це він заявив після зустрічі країн Joint Expeditionary Force (JEF) у Таллінні.

За словами Стубба, потенційна миротворча операція потребуватиме величезної кількості військових сил.

Він підкреслив, що навіть стандартна місія на 40 000 військових може призвести до небезпечної ескалації, оскільки на кордоні перебувають близько 500 000 російських військових.

Президент Фінляндії вважає, що на першому етапі головну роль у забезпеченні безпеки України мають відігравати гарантії від НАТО.

На його думку, для успішної миротворчої місії знадобляться сили не менше 150 000 солдатів, а в ротації це означатиме близько 450 000 військових щороку.

Саме тому Стубб підкреслив, що говорити про миротворчу операцію в Україні поки зарано.

Він також наголосив, що для будь-якої миротворчої місії в Україні буде потрібен чіткий мандат ООН, аби уникнути ситуацій, схожих на місії в Лівії у 1990-х роках.

Також президент Фінляндії зазначив, що Україні наразі потрібна короткострокова і довгострокова допомога. У пріоритеті:

озброєння та протиповітряна оборона,

підтримка енергетичної інфраструктури.

Також він додав, що у довгостроковій перспективі основою гарантій безпеки має стати членство України в НАТО.

Миротворча місія в Україні

Наразі тривають дискусії щодо можливості такої місії в майбутньому в Україні. Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон висловлював ідею про присутність європейських військ в Україні у форматі миротворчої місії у разі замороження конфлікту.

Також в Італії в Міноборони та МЗС прокоментували можливість відправки своїх солдат у межах миротворчої місії в Україні у майбутньому. Там наголосили, що спершу треба завершити бойові дії, а також пам'ятати про важливість гарантій безпеки для України.