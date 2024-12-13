Макрон поднимет вопрос миротворческой миссии в Украине на саммите лидеров ЕС, - СМИ

Французский президент Эммануэль Макрон будет продвигать вопрос размещения миротворческой миссии в Украине. Он вынесет его на обсуждение на саммите лидеров ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода .

Еще двое дипломатов, с которыми общалось издание, также отметили, что эта тема поднимается с целью подготовки к разговору с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и обеспечения присутствия ЕС в мирных переговорах. Однако, по их словам, тема миротворцев пока очень "сырая" и находится на уровне идеи.

Сейчас многие высокопоставленные чиновники публично говорят, что эти дискуссии преждевременны. В частности, так высказалась и новый топ-дипломат Евросоюза Кая Каллас. В то же время, анонимный собеседник Радио Свобода заявил, что эта дискуссия неизбежна, учитывая визит французского президента в Польшу и дискуссии в СМИ на тему миротворцев.

Миротворческая миссия в Украине

Заметим, что в последние недели страны Европы, а также США, обсуждают идею отправки миротворцев в Украину как гарантии безопасности.

Глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в комментарии РБК-Украина отметил, что Россия может не согласиться на такой формат, если в миротворческие войска будут входить солдаты европейских стран.

При этом, Трамп неоднократно заявлял, что европейским странам нужно взять на себя ведущую роль и отправить миротворцев в страну.

Однако сам Трамп не планирует привлекать американских военных к этому процессу.

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