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В Финляндии не исключают возможность отправки западных войск в Украину в будущем

Фото: министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Финляндия не исключает возможность отправки западных войск в Украину в будущем. Но сейчас в этом нет нужды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Финляндии Элину Валтонен в интервью Financial Times.

По мнению главы МИД, президент Франции Эммануэль Макрон поступил верно, когда заставил Россию раздумывать, какими могут быть "красные линии" в поддержке Украины со стороны Запада.

"Сейчас не время отправлять войска, и мы даже не хотим обсуждать это на этом этапе. Но в долгосрочной перспективе, конечно, мы не должны ничего исключать", - сказала Валтонен.

Идея Макрона об отправке войск

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Это вызвало дискуссию среди союзников Украины.

Франция позже объяснила, что речь не идет о непосредственно отправке войск для участия в боевых действиях. Некоторые страны НАТО заявили, что готовы рассмотреть такую возможность. Речь идет о Литве, Латвии, Эстонии и Канаде.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Макрон под отправлением войск НАТО в Украину имел в виду обучение.

Большинство стран не поддержали позицию Макрона. Более того, как пишут западные СМИ, неожиданное заявление Макрона вызвало еще большую неприязнь между ним и канцлером Германии Олафом Шольцом.

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ФранцияРоссийская ФедерацияФинляндияЭммануэль Макрон