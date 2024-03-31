В Финляндии не исключают возможность отправки западных войск в Украину в будущем

Финляндия не исключает возможность отправки западных войск в Украину в будущем. Но сейчас в этом нет нужды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Финляндии Элину Валтонен в интервью Financial Times.
По мнению главы МИД, президент Франции Эммануэль Макрон поступил верно, когда заставил Россию раздумывать, какими могут быть "красные линии" в поддержке Украины со стороны Запада.
"Сейчас не время отправлять войска, и мы даже не хотим обсуждать это на этом этапе. Но в долгосрочной перспективе, конечно, мы не должны ничего исключать", - сказала Валтонен.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Это вызвало дискуссию среди союзников Украины.
Франция позже объяснила, что речь не идет о непосредственно отправке войск для участия в боевых действиях. Некоторые страны НАТО заявили, что готовы рассмотреть такую возможность. Речь идет о Литве, Латвии, Эстонии и Канаде.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Макрон под отправлением войск НАТО в Украину имел в виду обучение.
Большинство стран не поддержали позицию Макрона. Более того, как пишут западные СМИ, неожиданное заявление Макрона вызвало еще большую неприязнь между ним и канцлером Германии Олафом Шольцом.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.