В Финляндии расследуют распространение российской пропаганды в автобусах

Полиция на юге Финляндии проведет расследование, подвергались ли граждане Украины дискриминации в автобусах города Йоэнсуу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
Подозрения касаются автобусов, которыми управляет компания Länsilinjat Oy из Тампере.
Водителей подозревают в распространении российской пропаганды, которая оправдывает нападение РФ на Украину. Украинские пассажиры автобуса сочли услышанное оскорбительным и дискриминационным.
По информации издания, случаи, которые заинтересовали полицию, произошли весной и летом. Подозреваемыми стали два водителя автобусов.
Им может грозить наказание в виде штрафа и лишения свободы на срок до шести месяцев.
Напомним, 4 октября в финском городе Котка демонтировали статую Владимира Ленина. Она была последней в стране.
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