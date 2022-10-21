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У Фінляндії розслідують поширення російської пропаганди в автобусах

Фото: У Фінляндії розслідують поширення російської пропаганди в автобусах (pixabay.com)
Автор: Артур Родивилов

Поліція на півдні Фінляндії проведе розслідування, чи громадяни України піддавалися дискримінації в автобусах міста Йоенсуу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

Підозри стосуються автобусів, якими управляє компанія Länsilinjat Oy із Тампере.

Водіїв підозрюють у поширенні російської пропаганди, яка виправдовує напад РФ на Україну. Українські пасажири автобуса вважали почуте образливим та дискримінаційним.

За інформацією видання, випадки, які зацікавили поліцію, сталися навесні та влітку. Підозрюваними стали два водії автобусів.

Їм може загрожувати покарання у вигляді штрафу та позбавлення волі на строк до шести місяців.

Нагадаємо, 4 жовтня у фінському місті Котка демонтували статую Володимира Леніна. Вона була останньою у країні.

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Финляндия