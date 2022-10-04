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В Финляндии демонтировали последнюю статую Ленина в стране

Новина українською →
Котка, Вторник 04 октября 2022 18:14
В Финляндии демонтировали последнюю статую Ленина в стране Фото: в Финляндии демонтировали последнюю статую Ленина в стране (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Во вторник, 4 октября, в финском городе Котка демонтировали статую Владимира Ленина. Она была последней в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

По данным издания, статуя была перевезена на склад. Местный музей уже планирует использовать ее для выставок, но для этого необходимо получить разрешение.

В Yle отмечают, что решение убрать статую с городской площади было принято за счет инициативы местных жителей и позиции горсовета в связи с полномасштабным вторжением российских войск на территорию Украины.

Отметим, статуя Ленина была подарена городу Котка эстонским Таллином еще в 1979 году.

Напомним, ранее стало известно, что Польша за три месяца демонтировала около 20 советских памятников в рамках декоммунизации.

Также мы писали, что в Латвии "пропал" памятник партизанам советской армии, который подлежал демонтажу.

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