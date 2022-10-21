В Финляндии расследуют распространение российской пропаганды в автобусах

Полиция на юге Финляндии проведет расследование, подвергались ли граждане Украины дискриминации в автобусах города Йоэнсуу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

Подозрения касаются автобусов, которыми управляет компания Länsilinjat Oy из Тампере.

Водителей подозревают в распространении российской пропаганды, которая оправдывает нападение РФ на Украину. Украинские пассажиры автобуса сочли услышанное оскорбительным и дискриминационным.

По информации издания, случаи, которые заинтересовали полицию, произошли весной и летом. Подозреваемыми стали два водителя автобусов.

Им может грозить наказание в виде штрафа и лишения свободы на срок до шести месяцев.

Напомним, 4 октября в финском городе Котка демонтировали статую Владимира Ленина. Она была последней в стране.

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